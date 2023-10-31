بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لتنظيم معايير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي، يضع معاييرا جديدة للسلامة وحماية الخصوصية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها “ستحمي معلومات الأمريكيين، وتشجع الابتكار والمنافسة، وتعزز الدور الريادي للولايات المتحدة في المجال التكنولوجي”.

ووصف الرئيس بايدن- وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية- أمره التنفيذي بأنه "أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي".

وقال "سنشهد مزيدا من التغير التكنولوجي في السنوات العشر المقبلة، وربما السنوات الخمس المقبلة، أكثر مما شهدناه في الخمسين سنة الماضية"، و"هذه حقيقة.. والتكنولوجيا الأكثر أهمية في عصرنا، الذكاء الاصطناعي، تعمل على تسريع هذا التغير، وسوف تسرعه بشكل هائل، الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان حولنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا مذهلة، لكنه في نفس الوقت، ينطوي على مخاطر كبيرة.

وفي تغريدة على موقع (إكس- تويتر سابقا)، كشف البيت الأبيض في وقت سابق، عن مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من قيادة أمريكا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها "حماية خصوصية الأمريكيين، وترسيخ المساواة والحقوق المدنية وحماية الابتكار والمنافسة".