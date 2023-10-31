فياريال يحقق فوزا صعبا على غرناطة 3 - 2 في الدوري الإسباني

حقق فريق فياريال فوزا صعبا وثمينا على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نويفو لويس كارمينيس"، في ختام مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية فياريال كل من جيرارد مورينو (هدفين) في الدقيقتين 16 و23 من ركلة جزاء وألكسندر سورلوث بالدقيقة 28.. بينما أحرز هدفي غرناطة كل من ريكارد سانشيز في الدقيقة 29 وميرتو أوزوني بالدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز الثالث عشر.

بينما تجمد رصيد غرناطة عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر وبفارق الأهداف عن سيلتا فيجو صاحب المركز الثامن عشر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب "الليجا" برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.