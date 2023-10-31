رئيسة بيرو تناقش خطة للتصدي لتهريب المخدرات في اجتماع قادم مع بايدن

قالت رئيسة بيرو دينا بولوارت، يوم الاثنين، إنها ستناقش خطة للتصدي لتهريب المخدرات في اجتماع قادم مع نظيرها الأمريكي جو بايدن، أثناء سفرها إلى واشنطن لحضور قمة إقليمية.

ومن المقرر أن يزور بولوارت الولايات المتحدة من الأربعاء إلى السبت لحضور القمة الافتتاحية لقادة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي ومنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وقالت بولوارتي للصحفيين إنها ستتحدث مع بايدن عن 'الحرب المباشرة الشاملة ضد تهريب المخدرات، إلى جانب جهود البلاد لحشد استثمارات أكبر وأفضل'.

وتعد بيرو واحدة من أكبر منتجي أوراق الكوكا والكوكايين في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وتأتي رحلة بولوارتي، وهي الرابعة لها خارج البلاد كرئيسة، في الوقت الذي تعاني فيه بيرو من ركود اقتصادي بسبب ظاهرة النينيو المناخية وانخفاض الاستثمار الخاص والصراعات الاجتماعية المستمرة.