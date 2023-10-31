عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

د. هاني الناظر
د. هاني الناظر

مع استمرار مرض الدكتور هاني الناظر، وحالة الحزن التي أصابت محبيه وأسرته، انتظر الجميع إعلان تحسن حالته الصحية، خاصة وأن الساعات القليلة الماضية  كانت الفيصل لتحديد نوع السرطان الذي يتعرض له.

في الخريف.. طرق الوقاية من مشكلات صحية تصيبك مع تغيرات الطقس

بدون ألم .. علاج غضروف الرقبة

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر

أوضح الدكتور محمد هاني الناظر، من خلال مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل التشخيص النهائي والحالة الصحية لوالده، حيث أكد في حديثه على أن والده الدكتور هاني الناظر مُصاب بنوع من أنواع سرطان الدم يُسمى بـ «ليمفومة بيركت»، قائلاً: 

«عارف إن كتير مهتمين، إحنا الفترة اللي فاتت اكتشفنا إن عنده سرطان في الدم، يُسمى ليمفومة بيركت، وللأسف بيتطلب جرعات شرسة من العلاج الكيماوي، اللي هتكون كل 5 أيام، وبيتكرر كل 21 يوما».

وأوضح أنه بدأ بالفعل رحلة العلاج وذلك من خلال دخول بعض الأدوية إلى الدورة الدموية مع الحقن في العمود الفقري، قائلاً « خد أول 5 أيام من الجرعة الأولى.. وهو في الوقت الحالي ضعيف وهزيل جدًا، أخد صفائح كثيرة، لكن بشكل عام الوضع مستقر، ويارب الدواء بردًا وسلامًا عليه».

سرطان الدم

سرطان الدم، المعروف أيضًا بسرطان الدم الليمفاوي أو اللوكيميا، هو نوع من أنواع سرطان الدم والجهاز اللمفاوي، يحدث سرطان الدم عندما يتحول خلايا الدم العادية إلى خلايا سرطانية غير طبيعية وتنمو بشكل غير منتظم.

أعراض سرطان الدم

ضعف عام وتعب غير مبرر.
فقدان الوزن غير المبرر.
حمى وتعرق ليلي.
انتفاخ الغدد اللمفاوية.
نزيف غير طبيعي أو سهولة في النزيف والكدمات.
آلام العظام والمفاصل.
آلام في البطن أو الحمية.

أسباب سرطان الدم

عوامل وراثية قد تسبب طفرات في الخلايا العادية.
تعرض للمواد الكيميائية السامة أو الإشعاع.
التعرض لبعض الأمراض الوراثية.
بعض أنواع العدوى الفيروسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

علاج سرطان الدم

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية.
العلاج الإشعاعي: استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية.
زراعة الخلايا الجذعية: استبدال الخلايا السرطانية بخلايا جذعية سليمة.
العلاج الهرموني: استخدام الهرمونات للتحكم في نمو الخلايا السرطانية.

الوقاية من سرطان الدم

لا توجد وسيلة محددة للوقاية من سرطان الدم. ومع ذلك، بعض الاحتياطات العامة يمكن اتخاذها:
تجنب التعرض للمواد السامة والمواد الكيميائية المعروفة بأنها مسببة للسرطان.
تجنب التعرض للإشعاعات الضارة قدر الإمكان.
الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة النظامية.
الكشف المبكر والفحوصات الدورية للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية في الدم أو الغدد اللمفاوية.
مهم جدًا أن تتشاور مع الطبيب المختص لتشخيص حالتك الفردية ووضع خطة علاجية مناسبة.

أشرس أنواع السرطانات الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر سرطان الدم اعراض سرطان الدم اسباب سرطان الدم علاج سرطان الدم الوقاية من سرطان الدم انواع السرطان أنواع السرطانات أنواع سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

موضوعات متعلقة

دعاء الصباح .. يفرج كربك ويزيل همك ويفتح لك أبواب الرزق

هاني الناظر: فروة الرأس من أكثر الأماكن بالجسم المعرضة للإصابة بالصدفية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف كذب جماعة الإخوان المسلمين وأزمات عهدهم

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف خطط الإخوان في التصعيد ضد الدولة والانتقام من الخصوم

هاني الناظر يكشف عن شيء «غير مقبول» يفعله الشباب في المصيف

الإجهاد الحراري والكهرباء.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كولر.. موقف إمام عاشور من المشاركة أمام صن داونز

هل الاستغفار والتوبة يجزئان عن الصلوات الفائتة .. أمين الإفتاء يجيب

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

إبادة جماعية.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن استهداف المستشفيات في غزة

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ