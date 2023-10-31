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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في الخريف.. طرق الوقاية من مشكلات صحية تصيبك مع تغيرات الطقس

مشاكل صحية تصيبك
مشاكل صحية تصيبك مع تغيرات الطقس

 مع تغيرات الطقس في فصل الخريف، يمكن أن تواجه بعض المشاكل الصحية. إليك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للوقاية منها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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 مشاكل صحية تصيبك مع تغيرات الطقس-

احرص على التدفئة المناسبة: تأكد من أنك ترتدي الملابس المناسبة للطقس البارد، وخاصة عند الخروج من المنزل. ارتدِ طبقات متعددة من الملابس لتتمكن من تنظيم درجة الحرارة في جسمك وفقًا للظروف المحيطة.

احمِ نفسك من الإصابة بالبرد والإنفلونزا: اغسل يديك بشكل منتظم واتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير المنظفتين. يُنصح أيضًا بتلقي اللقاحات الموصى بها للوقاية من الإنفلونزا.

تناول غذاء صحي ومتوازن: يجب أن تحرص على تناول غذاء غني بالمواد الغذائية الضرورية لتقوية جهاز المناعة. تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتين الصحي مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبقوليات.

ممارسة النشاط البدني: حافظ على نشاطك البدني رغم تغيرات الطقس. قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة، لتعزيز جهاز المناعة والحفاظ على اللياقة البدنية.

احرص على النوم الجيد: يجب أن تحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد. يعمل النوم على تجديد الجسم وتعزيز جهاز المناعة، مما يساعدك على مواجهة التحديات الصحية.

تجنب التعرض المفرط للمطر والرطوبة: عندما يكون الجو ماطرًا ورطبًا، قم بحماية نفسك من التعرض المفرط للبرودة والرطوبة. استخدم مظلة أو ملابس مقاومة للماء وارتدِ أحذية مناسبة للمشي في الطقس الماطر.

تناول مكملات فيتامين D: يعتبر فيتامين D مهمًا لصحة الجهاز المناعي، وقد يكون من الصعب الحصول عليه بما فيه الكفاية من أشعة الشمس خلال فصل الخريف. يمكن أن تفكر في تناول مكملات فيتامين D بناءً على توصية الطبيب.

تذكر أن التلك الإجراءات قد تساعد في الوقاية والحد من بعض المشاكل الصحية المرتبطة بتغيرات الطقس في فصل الخريف. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية مزمنة أو تشعر بأعراض غير طبيعية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتشخيص ومعالجة الحالة بشكل صحيح.

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