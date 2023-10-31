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أخبار البلد

وزير الموارد المائية التونسي: نستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف على غرار مصر

صدى البلد

التقى  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بعبد المنعم بلعاتى وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات .

وأشار  لتشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس ، خاصة تحديات التغيرات المناخية وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية والتى توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية ، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لنظيره التونسي لزيارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة للتعرف على الإمكانيات البحثية المتميزة التى يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ ١٢ التابعة له بتخصصاتها المختلفة ، والنظر فى استفادة الجانب التونسي من هذه الإمكانيات المتميزة فى خدمة ملف المياه بتونس .

كما أكد  على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠١٥ .

وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضى ، معرباً عن أمله في مشاركة تونس في هذه المبادرة الهامة التي تهدف لدعم الدول خاصة الدول الافريقية والنامية في التكيف مع تغير المناخ ، كما دعا الجانب التونسى للاستفادة من إمكانيات "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

ومن جانبه أشار الوزير التونسى لما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية ، مشيرا لتوجه بلاده للتوسع فى الاعتماد على التحلية لاستخدامات مياه الشرب ، ورغبة الجانب التونسى فى التوسع فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال .

وتوجه السيد بلعاتى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى "منتدى المتوسط" المزمع عقده فى تونس فى شهر فبراير ٢٠٢٤ للتحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤ ، مشيرا لأهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه .

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IMG-20231031-WA0096
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