عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف فسفورية.. قوات الاحتلال تدك أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب اللبنانيتين

ارشيفي
ارشيفي

 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي  أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب، بعدد من القذائف الفوسفورية.

ووفق صحيفة ليبانون ديبت؛ فقد  اتسعت ليلا رقعة القصف الاسرائيلي، وشن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والاودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت.

وكان الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء قد شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لـ”حزب الله”.

وقال الجيش في منشور على منصّة إكس: “طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أنّه “من بين البنى التحتية التي تمّت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

ترشيحاتنا

والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان الصهيوني.. هل تتحقق المخاوف اليهودية؟

صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. و تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

بسبب غزة.. مشروب مصري يغزو الأسواق.. ما قصته| فيديو جراف

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ