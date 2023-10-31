بقذائف فسفورية.. قوات الاحتلال تدك أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب اللبنانيتين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب، بعدد من القذائف الفوسفورية.

ووفق صحيفة ليبانون ديبت؛ فقد اتسعت ليلا رقعة القصف الاسرائيلي، وشن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والاودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت.

وكان الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء قد شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لـ”حزب الله”.

وقال الجيش في منشور على منصّة إكس: “طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لمنظمة حزب الله على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أنّه “من بين البنى التحتية التي تمّت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم”.