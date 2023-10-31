مواجهات مثيرة اليوم في مباريات الجولة السادسة بـ دوري المحترفين

تستكمل اليوم الثلاثاء ، في الثانية والنصف عصرا، مواجهات الجولة السادسة لدوري المحترفين، وذلك بإقامة ٥ مباريات بين راية وبتروجيت ،القناة وحرس الحدود ،وأبوقير للأسمدة والسكة الحديد ،ولافيينا ودكرنس ،ووادي دجلة والنصر للتعدين .

وادي دجلة & النصر للتعدين

يستضيف فريق وادي دجلة نظيره فريق النصر للتعدين في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين، حيث يسعى فريق وادي دجلة إلى تحقيق الفوز والخروج من سلسة النتائج السلبية ، بينما يسعى أبناء النصر للتعدين إلى مواصلة الإنتصارات واللحاق بالمراكز المتقدمة بجدول الترتيب .

يدخل وادي دجلة اللقاء محتلا المركز السابع برصيد ٧ نقاط ،بينما يدخل نادي النصر للتعدين اللقاء محتلا المركز السابع عشر برصيد ٤ نقاط .

راية & بتروجيت

يخوض فريق رايه بقيادة محمد حليم مباراة صعبة أمام نظيره فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.



وتأتي صعوبة اللقاء، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز والوصول لنقاط اللقاء ،حيث يسعي فريق رايه للخروج من سلسه النتائج السيئة والمنافسة على الصعود للممتاز ،ويسعي أبناء سيد عيد علي تحقيق الفوز والحفاظ علي صدارة الترتيب .



يدخل فريق راية اللقاء وهو بالمركز الرابع عشر برصيد ٥ نقاط ، بينما فريق بتروجيت في المركز الأول برصيد ١٢ نقطة .



القناة & حرس الحدود



يستضيف فريق القناة في الثانية والنصف عصرا نظيره فريق حرس الحدود علي ملعب القناة الرياضي ،ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري المحترفين .

يدخل فريق القناة اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد ١٠ نقاط ،بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس برصيد ٩ نقاط .

أبو قير للأسمدة & السكة الحديد

يستضيف فريق أبو قير للأسمدة نظيره فريق السكة الحديد ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري المحترفين والتي سيقام علي ملعب أبوقير للأسمدة بالثانية والنصف عصرا ،

يدخل فريق أبوقير اللقاء وقد حقق الفوز بالجولة الخامسة علي فريق المصرية للإتصالات بثنائية ، بينما يدخل فريق السكة الحديد اللقاء وقد تعادل أمام وادي دجلة تعادلا سلبيا .



لافيينا & دكرنس

أما المواجهة الخامسة تجمع بين فريقي لافيينا وفريق دكرنس في اللقاء الذي يقام علي استاد الأسيوطي سبورت ، في الثانية والنصف عصرا،

ويسعي فريق لافيينا للفوز حيث خسر بالجولة الماضية أمام فريق النجوم ، بينما حقق فريق دكرنس الفوز بثنائية علي فريق بترول أسيوط .