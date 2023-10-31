حزب الله يمطر مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلي حزب الله أطلقوا صواريخ على موقعين لجيش الاحتلال على الحدود الشمالية.

وبشكل منفصل، قال الجيش إنه نفذ ضربة ضد مجموعة في جنوب لبنان كانت تستعد لتنفيذ هجوم صاروخي مضاد للدبابات شمال إسرائيل.

ولا يبلغ جيش الاحتلال عن أي إصابات في الهجمات الصاروخية.

وفي وقت سابق، تم إطلاق صاروخين أيضا على شمال إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة ميتولا الشمالية.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كلا القذائف هبطت قصيرة في لبنان.

وأضافت أن القوات ترد بقصف مدفعي على مصادر إطلاق الصواريخ والصواريخ.