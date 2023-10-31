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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأقصر وأسوان

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأقصر وأسوان وذلك تزامناً مع الذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وتضمنت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر يبرز حجم البطولات التى قامت بها القوات المسلحة خلال النصر العظيم .

وخلال الندوتين أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيسا جامعتى الأقصر وأسوان على أهمية تلك الندوات فى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتم تبادل الدروع وختمت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم قدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة بدار الأسلحة والذخيرة ونادى وفندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر.

وذلك بحضور اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الأقصر والمشرف العام  للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقد حظت المعارض بإعجاب الزوار لما تتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة من ذوى الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأفكار جديدة وعصرية.

يأتي ذلك فى إطار نشر الوعى الثقافى لدى طلبة الجامعات.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري حرب اكتوبر قائد قوات الدفاع الشعبى القدرات الخاصة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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