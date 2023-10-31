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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة أسيوط: مستشفياتنا جاهزة للتعامل مع أي طوارئ

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية. 

في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة؛ حداداً على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

أكد مجلس جامعة أسيوط؛ تأييده المطلق، ودعمه لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً تضامن جامعة أسيوط مع  الأشقاء الفلسطينيين؛ في البقاء على أراضيهم، وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

 واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من بينها: التأكيد على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية؛ للتعامل مع أي طوارئ طبية؛ لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، وتعظيم الإفادة من بنك المعرفة المصري؛ لتحقيق أقصى إفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب حجم المشروعات ، والإنجازات التي يتم تنفيذها لكافة أنحاء الجمهورية.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة، والأحداث البارزة؛ خلال أكتوبر 2023م من بينها، تنظيم احتفالية استقبال العام الدراسي الجديد في أول يوم دراسي، والدكتور المنشاوي يطلق شعار :" بعلمك ، وعملك تبني وطنك"، ويتفقد كليات الجامعة ؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ، كما شاركت الجامعة في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يوثق إنجازات الدولة المصرية، ويقدم رؤية لمواجهة كل التحديات، وإطلاق أعمال قافلة "وصال الخير " بقرية شطب"، وافتتاح عدد من الوحدات الطبية الجديدة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية، وإطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم؛ تضامناً مع الأشقاء في فلسطين، وإطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ تزامناً مع مبادرة " أكتوبر الوردي" ، كما قامت الجامعة بتنظيم احتفالية كبرى بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر؛ بحضور اللواء سمير فرج، وافتتاح مبنى سكن الطلاب (ب) بقطاع المدن الجامعية بعد تجديده.

وأشاد المنشاوي؛ ببرتوكولات التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة من بينها؛ اتفاق التعاون بين كلية العلوم- جامعة أسيوط وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعة شنغهاي Jiao Tong بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية بجامعة أسيوط، ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم الفني، والموافقة على العرض الوارد من جامعة شرق الصين العادية بشنغهاي؛ بانضمام كلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط؛ إلى عضوية تحالف التربية الرياضية العالمي WPEA.

وأقر مجلس جامعة أسيوط، تعديل برتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، والمنظمة الدولية للأبحاث الرياضية ببريطانيا، بالتعاون مع WFDP للاستشارات الرياضية، وقياس اللياقة البدنية بدولة الكويت، وتعديل اتفاقية التعاون بين جامعة أسيوط، وجامعة سان سباسيتان بدولة تشيلي.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إطلاق شهر البيئة، والمقرر له في نوفمبر الجاري، تحت عنوان  COP28-Assiut، وشعار :"الحلم الأخضر" للعام الثاني على التوالي، وتسعى الجامعة  هذا العام إلى إتاحة الفرصة للجامعات الأخرى في محافظة أسيوط؛ للمشاركة في فاعليات شهر البيئة المتعددة على مدار الشهر تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ووافق مجلس جامعة أسيوط، على السماح للطلاب الحاصلين على مؤهل عال بنظام التعليم المفتوح بالتقدم للقيد ببرنامج الدبلوم المهنية في تكنولوجيا المعلومات (برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة) بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط؛ على قبول منحة الأجهزة المعملية المقدمة من هيئة Seeding Lab إلى كلية الصيدلة؛ بقيمة تقديرية من 200 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار أمريكي، وقبول الإهداء المقدم من شركة HAWK بالصين إلى مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى؛ لغرض البحث العلمي، وهو عبارة عن عدد (2) منظار كلى بمشتملاته، وعدد واحد مضخة محاليل بقيمة إجمالية (11500) دولار .  

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بحصول برنامج كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الألمانية AHPGS، وتجديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام من المجلس الوطني للاعتماد " إيجاك ".

كما استعرض الدكتور أحمد المنشاوي؛ معالم النهوض بالمستشفيات الجامعية،  ورفع كفاءتها، وتحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية ، وأجهزة ، ومستلزمات طبية، وخدمية، وافتتاح عدد من الوحدات الطبية، والعلاجية الجديدة.

كما وافق مجلس الجامعة ؛ على وضع ضوابط مشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية الفنون الجميلة؛  في الأنشطة الأكاديمية، والبحثية ، والمجتمعية، وكذلك تعيين البروفسيور Ville Leinonen  أستاذ و رئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب بجامعة فنلندا في وظيفة  محاضر زائر بقسم جراحة المخ و الأعصاب بالكلية (علماء ممتازون ).

وشهد  المجلس عقد جلسة عصف ذهني، و التي تحدث  فيها الدكتور محمد عبدالعظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي؛ عن الوضع الراهن للجامعة بوصفه أساسياً في وضع الخطة الاستراتيجية؛ عن طريق التحليل الرباعي،  والذي يتضمن: نقاط القوة ، ونقاط الضعف ، والفرص ، والتهديدات، موضحاً نقاط القوة للجامعة في البيئة الداخلية، وكذلك الفرص، والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية .

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