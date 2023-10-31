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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الليثي ناعيا سارة حسن: فقدنا إعلامية متميزة

سارة حسن
سارة حسن

نعي الإعلامي عمرو الليثي الإعلامية سارة حسن التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض .

وتقدم الليثي، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة ولأسرة الإعلام المصري، قائلا: فقدنا إعلامية متميزة"، وداعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

وكانت قد أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الإعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان .

آخر ظهور لـ سارة حسن كان في عام 2022، حيث كتبت رسالة مؤثر"تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

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وقالت رباب الشريف عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والإعلامية العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها.

وعانت الإعلامية سارة حسن طوال الفترة الماضية من نوع شرس من مرض السرطان ودخلت فى غيبوبة كاملة ونقلت للمستشفى بسبب حالتها الحرجة نتيجة سرطان المخ.

الإعلامي عمرو الليثي الاعلاميه رباب الشريف الإعلامية سارة حسن التواصل الاجتماعي الساعات الماضية

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