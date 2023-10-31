عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاستثمار الإماراتي: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

صدى البلد

عقب عودته من شمال سيناء للإعلان عن الخطة الجديدة لتنمية المنطقة، وتفقده معبر رفح البري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة.

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندسة دعاء سليمة، مديرة مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين.  

زيارة وزير الاستثمار الإماراتي

 

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق له من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين في بلدهم الثاني مصر. 


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات الشقيقة، وكذا علاقات الأخوة التي تربط بين  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه شرح في اجتماع سابق مع الوزير محمد السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة. 

ولخص رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد فرصًا واسعة للقطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل على تعزيز تواجده في التنمية الاقتصادية. 

توجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر 

وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار الإماراتي إن هناك توجيها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين اليوم، وتم استعراض عدد من المشروعات المصرية ستتم دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.

وأضاف: سنعمل على خطة واسعة في عدد من المجالات التي سيتم التعاون فيها، وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع عدد آخر من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات. 

فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم خلال الاجتماع مع المستثمرين الإماراتيين عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحوافز الاستثمارية المختلفة، وما يتم تقديمه من أجل تيسير الإجراءات.

وقد تم الرد على كل الاستفسارات التي طرحها المستثمرون الإماراتيون الذين حضروا الاجتماع، منوها إلى أن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.

سيناء معبر رفح وزير الاستثمار الإماراتي الامارات رئيس الإمارات شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

الناتو: يجب ألا نلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

موضوعات متعلقة

برلمانية: زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء تؤكد انتقالها من الإرهاب لـ"التنمية"

الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار على غزة

ترشيحاتنا

وكيل أول النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء كشفت عن 4 حقائق مهمة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التهجير القسري لسكان قطاع غزة

سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022-2023

مقـ برة الصغار.. غزة تحتضن أرواح 8 آلاف شهيد..والاحتلال يرفض وقف إطلاق النار

البنتاجون: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال أسبوعين

البيت الأبيض: لن ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج  قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اليوم لعلاج خلل سكر الدم

تتخطى 70 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة كريستيانو رونالدو

ماذا يفعل زيت الينسون للبشرة؟

حالتها صعبة.. الأسباب المحتملة لمرض فاتن الحلو

فيديو

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ