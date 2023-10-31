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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: بعض الأنبياء مروا بفتن نفسية

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان لا يتنافى مع وجود أمراض نفسية لدى الشخص المؤمن، لافتا إلى أن بعض الأنبياء أصيبوا بفتن نفسية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأنبياء ابيضت أعينهم من الحزن، وهذا الحزن الشديد يشير إلى فتن نفسية شديدة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ".

وتابع: " بعض الأنبياء ظهر عليهم الحزن والبعض ظهر عليهم الغضب، وهو سيدنا موسى لما شاف قومه بيعبدوا العجل، فكسر الألواح من شدة الغضب، لما تلقى سيدنا النبي ربنا يقوله أنت هتموت نفسك من الحزن"، مستشهدا بالآية القرآنية: " أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ".

https://www.youtube.com/watch?v=lx5sbGfTjTc

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