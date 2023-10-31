رئيس جامعة المنوفية: تقديم الدعم والتيسيرات إلى الطلاب الفلسطينيين الوافدين

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر 2023 بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث وجلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بدعوة المجلس للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزه، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأكد باسم المجلس دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن الدولة المصرية، وإعلان مجلس الجامعة تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد كافة الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للحكومة المصرية والشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وشدد على تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية والتيسيرات إلي الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع طالبة فسلطينية تدرس بكلية الطب جامعة المنوفية فقدت أسرتها جميعا فى الهجوم الذى يتم على غزه، وتم تقديم كافة سبل الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الجلسة السابقة.

وأشار إلى الاجتماع بأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة والرد على شكاوى واستفسارات العاملين وعرض نتائج بحث الشكاوى التي تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري، ومخاطبة وزارة المالية وعقد لقاء مع وفد الوزارة للإجابة على استفسارات وشكاوى العاملين ومتابعة الرد على كافة الاستفسارات، موجها العمداء بعقد لقاءات دورية مع العاملين بكل كلية لمعرفة مشاكلهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة فى نطاق الضوابط والقوانين العامة المعمول بها، لافتا إلى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين شغل وظائف مديرى الإدارات بمختلف وحدات وكليات الجامعة على مدار الاسبوع الماضى وجارى استكمال باقى المقابلات.

كما أحاط رئيس الجامعة الحضور بما تم في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقام بجامعة الإسكندرية، وأكد علي جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، والإحاطة بشأن تفعيل فقرة فى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية التى تنص على إنشاء مجلس تنسيقى للشئون الصحية بكل جامعة ويشكل برئاسة عميد كلية الطب ويضم فى عضويته عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات ويتولى هذا المجلس متابعة السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية فى الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة مقترح لتكريم الموظف المثالى ومعايير الاختيار وعدد المرشحين وقيمة الجائزة المالية على أن تتم المسابقة دوريا كل ست شهور.