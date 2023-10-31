صواريخ المقاومة الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب.. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو علي منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، اليوم الثلاثاء، لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ تل أبيب.

ومنذ قليل، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب وعسقلان بدفعات صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجارات صاروخية كبيرة هزت تل أبيب.

بدورها، أفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية، بإطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب للمرة الثانية خلال يوم واحد ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

كانت كتائب القسام، أعلنت عن مسئولتها عن قسم مستوطنة أسدود شمال قطاع غزة، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين، وضمن العمليات الجهادية لطوفان الأقصى.