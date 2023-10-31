أكد كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الأهلى، جاهزية فريقه لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "كريم نيدفيد: "المباريات الإقصائية لا تحتاج للكثير من الكلام، لدينا ثقة في الله بتحقيق نتيجة إيجابية أمام صنداونز".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بفوز صن داونز بهدف دون رد الأحد الماضي.