وفد كبير.. مصطفى بكري: زار سيناء اليوم وزراء ورؤساء أحزاب ونواب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء مهمة، حيث زار فيها العديد من القرى، وعقد مؤتمر أمام معبر رفح، والذي تحدث فيه عن مقتضيات الأمن القومي وكرر فيه مقولة أن التراب المصري لا يمكن التفريط فيه ولا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى.

وأضاف "بكري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء أكد أن المصريين مستعدون بالملايين أن يدفعوا الثمن غاليا من أجل سيناء، وأكد أن ما قاله الرئيس السيسي قبل ذلك وتحذيراته الهامة بالتأكيد هي الخط الصحيح والرؤية الصحيحة التي يؤمن بها المصريون كلهم.

ولفت أن رئيس الوزراء تحدث عن التنمية في سيناء، وقال إن التنمية كانت وما زالت مستمرة بالرغم من أننا كنا نكافح الإرهاب في هذه الفترة، موضحا أن الوفد الذي زار سيناء كبيراً حيث تضمن عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء الأحزاب ونواب معارضين، وعدد من الشخصيات الهامة والوزراء.