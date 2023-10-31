قيادي بحركة فتح: الاحتلال استخدم أسلحة جديدة لأول مرة بمجـ زرة جباليا..فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، تعقيبا على مجزرة " جباليا " في فلسطين ، إن المجزرة أدت لاستشهاد وإصابة أكثر من ٤٠٠ شخص، وابادة لمنطقة بأكملها بدعم من أمريكا وبريطانيا.

وتابع الرقب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور "، أن المستشفى الاندونيسي بقطاع غزة أوضح أن نوع الاسلحة التي استخدمها الاحتلال في هذه المجزرة تستخدم لاول مرة، وتتسبب في الوفاة فور وقوع الجروح .

وأضاف ، أن المقاومة الفلسطينية تتصل مع بعضها بشبكة لا أحد يعلم تفاصيلها بشكل دقيق ، والمجند الاسرائيلي مرفه على عكس المجند الفلسطيني وبالتالي فعملية صمود المقاومة اكبر .