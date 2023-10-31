أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب علاج الفلسطينيين برفح: معندناش صفقة قرن

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن مصر دائما تدعم القضية الفلسطينية على ارض الواقع، مضيفا أن مصر تستضيف 9 مليون مواطن من سوريا والسودان ودول عربية آخرى.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصابون غزة سيعودون إلى قطاع غزة مرة أخرى بعد علاجهم في مصر، متابعا أن لا أحد بيتز مصر ولا نسمح بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.



وتابع أحمد موسى، أن الدولة المصرية لا تتأخر في تقديم المساعدة للأخوة في فلسطين، مشيرا إلى أن مصر لها دور تاريخي قي القضية الفلسطينية.

وخلال الحلقة ، انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب علاج الفلسطينيين في رفح ، قائلا :"معندناش صفقة قرن ولا صفقة الفين".



