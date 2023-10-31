خبير: الإعلام الغربي أعمى وبلا ضمير إنساني.. فيديو

قال الدكتور حسام النحاس استاذ الاعلام ، إن الكيان الصهيوني لديه متحدث خاص للاعلام العربي اسمه " افيخاي " ، شخص يدعي الاكاذيب.

وتابع حسام النحاس ، خلال لقائه لبرنامج " ٩٠ دقيقة "، المذاع على فضائية " المحور "، أنه لابد أن يكون هناك دور للاعلام العربي في التأثير على الغرب والاتحاد الاوروربي ، ولكن التأثير العربي الاعلامي محدود ، وتنقصنا الادوات .

وأوضح ، أن الرأي العام في الغرب واوروبا هو رأي عام ضاغط ، ويغض الطرف عن مشاهد المجازر والمعيشة الصعبة في القطاع ، مردفا :" كان يقال أن الاعلام الغربي يرى بعين واحدة ولكنه اعلام اعمى وبلا ضمير انساني".