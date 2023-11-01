أخبار التعليم: جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا لطلاب السياحة و الفنادق.. مدير مركز التعليم المدمج: غلق التسجيل للطلاب 16نوفمبر







نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ينظم غداً قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية بالحرم "ب" وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



مدير مركز التعليم المدمج : غلق التسجيل للطلاب ١٦ نوفمبر القادم

كشف الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن أخر موعد للتسجيل بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال الدكتور عصام جميل ، أن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسى للطلاب القدامى هو ١٦ نوفمبر القادم ، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل .

عقد ورشة عمل دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى .. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث المياه والرى عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى” يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى الساعة التاسعة و النصف صباحا.



مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق برنامج تدريبي لطلاب السياحة و الفنادق



اعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق