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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. لحظات رومانسية تجمع بين ندى الكامل وزوجها

ندي الكامل وزوجها
ندي الكامل وزوجها

شاركت ندى الكامل، صورًا رومانسية تجمعها بزوجها الفنان أحمد خالد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى الكامل وزوجها في الصور التي تم نشرها وهما فى قمة الرومانسية اثناء تواجدهما في احد الاماكن العامة، وحصلت الصور على العديد من الإعجابات.

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز رشاقتها وجمالها وقوامها المتناسق.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٣١_١٩٥٨٠٠
IMG_٢٠٢٣١٠٣١_١٩٥٨١٢
IMG_٢٠٢٣١٠٣١_١٩٥٨١٢

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