أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة لاعب الأهلي تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت سلمى صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، متابعيها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت خطيبة مروان عطية، امام سيارتها، بإطلالة كاجوال، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، بإياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، علمًا بأن الأحمر خسر لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي، بهدف دون رد.