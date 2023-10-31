مصر الجديدة للإسكان: توقيع العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك البالغة مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية يوم الثلاثاء.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت في 8 أكتوبر الجاري، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغة مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.



وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.



نتائج أعمال الشركة



وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.