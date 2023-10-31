كلنا وطنيون.. شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: السيسي مهتم بتطوير أرض الفيروز

علق الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء ، على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء وزيارته لمعبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة .

وقال إبراهيم سالم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إن الرئيس السيسي يتحدث عن أهمية تنمية سيناء في كافة المجالات.

وأضاف إبراهيم سالم:" الرئيس السيسي يهتم بتطوير كافة مناحي الحياة في سيناء "، مضيفا:" رئيس الوزراء أكد على هذا الأمر خلال زيارته لشمال سيناء ".

وتابع إبراهيم سالم:" حديث رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سيناء أثلج صدورنا"، مضيفا: "أبناء سيناء وطنيين ويحبون الوطن".

واكمل إبراهيم سالم:" أبناء القبائل اتحدوا مع الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر 1973 وتم تحقيق النصر المبين"، مضيفا:" نتوارث الوطنية من أبائنا وأجدادنا".