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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: مجزرة جباليا أمام أنظار العالم وجميع الأطراف في حالة شلل|فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر اليوم في قصف مخيم جباليا في غزة، مشددًا على أننا اليوم شهدنا مذبحة مخيم جباليا وقوات الاحتلال يسقطون قتلى أمام أنظار العالم، موضحًا أن هذه المعركة يقودها بنيامين نتنياهو بجنون بإجرامه وإسرائيل في حالة من التدمير والإجرام ويأتي بإجرام لم يسبقها أحد فيه.

إبراهيم عيسى:عجز الآلة العسكرية الإسرائيلية ينتهي به أن تتحول أهدافها إلى المدنيين

وأوضح " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أن هناك استهداف للمدنيين وقتل للشعب الفلسطيني البريء، أمام مشهد يتكرر كل يوم في قطاع غزة، مؤكدًا أن مذبحة جديدة ترتكبها إسرائيل بكل البشاعة وكأنه حرب على الجهاز العصبي للمواطن العربي الذي أصبح في حالة من الحزن بعمق رهيب ينتهي به إلى إحباط ويأس وشعور بالإهانة وعجز.

وتابع إبراهيم عيسى : "الآن أمام مشهد في منتهى الصعوبة وجميع الأطراف في حالة من الشلل في مواجهة جرائم والسعي الإسرائيلي للقضاء على حماس هو شئ مستحيل"، موضحًا أن عجز الآلة العسكرية الإسرائيلية ينتهي به أن تتحول أهدافها إلى المدنيين والمنشآت ومذابح مكرره تحدث كل يوم.

إبراهيم عيسى الاحتلال الاسرائيلي جباليا نتنياهو إسرائيل

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