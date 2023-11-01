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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد المسلماني: لم ينجح نتنياهو لأن الشعب الفلسطيني مصر على إقامة دولته|فيديو

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه منذ قرار مجلس الامن 242، و منذ صدور قرارات أممية بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 4 يونيو 1967 في القدس الشرقية، و الضفة و غزة، و الصيغة الشهيرة عالمياً، عنوانها" الأرض مقابل السلام".

أحمد المسلماني: الأرض هي 22% من الأرض السابق

تابع أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، :" الصيغة معناها، أن يأخذوا الأرض يقيموا عليها الدولة الفلسطينية، مقابل السلام مع إسرائيل ، و لكن هذه الصيغة لم تعتمدها إسرائيل، و لم توافق على الأرض مقابل السلام، رغم أن هذه الأرض هي 22% من الأرض السابقة".

 

وأستكمل المسلماني :"حكومات إسرائيل حولت المعادلة خاصة في عهد  نتنياهو إلى السلام مقابل السلام، مفيش أرض، وهذه الصيغة حاول نتنياهو يفرضها، و لكن لم تنجح لأن هناك شعب فلسطيني مصر على إقامة دولته، و على الإستقلال"

 

المسلماني غزة القدس الشرقية نتنياهو شعب فلسطيني مصر

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