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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي: حققنا أسوأ انطلاقة وطارق مصطفى قادر على النجاح

صدى البلد

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن فريقه حقق أسوأ بداية في تاريخه منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، بالخسارة في 5 مباريات من أصل 5 مباريات، وهو ما استدعى إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني من منصبه.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة النادي ولجنة الكرة، درست قرار إقالة بابا فاسيليو، قبل اتخاذه لمصلحة الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يستحق الشكر على ما قدمه، بينما طارق مصطفى يتولى المهمة الفنية للفريق، مؤكدًا أنه يمتلك طموحات وإمكانيات فنية كبيرة يمكنه من خلالها إعادة النتائج الإيجابية للفريق.

وأوضح أن طارق مصطفى تابع الفريق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أنه لم يكن له أي تعليقات على عناصر الفريق، بينما الصفقات ستحدد في يناير المقبل، لدعم صفوف البنك الأهلي.

واختتم تصريحاته، بأن المباريات المقبلة ستحدد احتياجات الفريق والتي سيبلغ بها طارق مصطفى إدارة النادي، حيث يمتلك المقومات التي تضع الفريق مكانة أفضل من التي يتواجد فيها حاليًا.

فاسيليو بابا فاسيليو رئيس نادي البنك الأهلي اشرف نصار الأهلى

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