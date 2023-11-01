أخبار الفن: باسم يوسف يفجر مفاجأة بشأن لقائه الثانى مع بيرس مورجان.. نجل الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا يلحق بها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

علن باسم يوسف عن موعد لقائه الثانى بالإعلامى بيرس مورجان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

ونشر باسم يوسف صور من لقائه ببيرس مورجان وكتب :" حوار هادي و طويل عن مشكلة معقدة جدا بعيد عن الافيهات و قصف الجبهات او استجداء الريتش و المشاهدات ".

وأضاف :" محاولة لايصال صورة و فکر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الاطلاق .. اتمنى انه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شئ وقتي اعتقد الحلقة حتتذاع بكرة".

علق الفنان محمد إمام على الأحداث الفلسطينة الجارية من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

وكتب محمد إمام :" أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج , فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة , كل تريند جديد ينسى اللى قبله وكله يغرد".

وأضاف :" الإختلاف فى الرأى بقى يفسد الود والقضية نفسها , والحلم العربى بقى الوهم العربى .. احنا فقد كل حاجة إلا الثقة فى نفسه".

أعلنت أسرة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن استشهاد نجلها إبراهيم بعد ساعات من استشهادها.

وكانت أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا اليوم في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كامن من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.