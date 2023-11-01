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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: باسم يوسف يفجر مفاجأة بشأن لقائه الثانى مع بيرس مورجان.. نجل الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا يلحق بها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

مشكلة معقدة.. باسم يوسف يفجر مفاجأة بشأن لقائه الثانى مع بيرس مورجان

علن باسم يوسف عن موعد لقائه الثانى بالإعلامى بيرس مورجان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

ونشر باسم يوسف صور من لقائه ببيرس مورجان وكتب :" حوار هادي و طويل عن مشكلة معقدة جدا بعيد عن الافيهات و قصف الجبهات او استجداء الريتش و المشاهدات ".

وأضاف :" محاولة لايصال صورة و فکر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الاطلاق .. اتمنى انه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شئ وقتي اعتقد الحلقة حتتذاع بكرة".

محمد إمام: إحنا جيل فقد الثقة فى كل حاجة إلا نفسه

علق الفنان محمد إمام على الأحداث الفلسطينة الجارية من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

وكتب محمد إمام :" أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج , فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة , كل تريند جديد ينسى اللى قبله وكله يغرد".

وأضاف :" الإختلاف فى الرأى بقى يفسد الود والقضية نفسها , والحلم العربى بقى الوهم العربى .. احنا فقد كل حاجة إلا الثقة فى نفسه".

نجل الفنانة الفلسطينية الشهيدة إيناس السقا يلحق بها

أعلنت أسرة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن استشهاد نجلها إبراهيم بعد ساعات من استشهادها. 

 وكانت أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا اليوم في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كامن من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

باسم يوسف بيرس مورجان اعمال محمد إمام الفنان محمد امام الفنانة الفلسطينية ايناس السقا

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