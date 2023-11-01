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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش والشيخ زويد في سيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء،  كشفًا بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات  بعد  مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة 15 يومًا من تاريخ 30/10/2023 إلي 13/11/2023؛ حيث تضم الأسماء 7 مزارعين بالعريش، و55 مزارعا بمركز الشيخ زويد  بإجمالي 62 مزارعا.

 

7 مزارعين :

  
وقد تضمنت المستحقين لصرف التعويضات في مركز العريش7 مزارعين عبارة عن تعويضات  ، ارض وضع يد  ، عدد 4 مزارعين  تبدأ باسم / سلمة سليمان سالم سليم     ، وتنتهي باسم  اشتية حسن سليمان درويش، وتعويضات أرض هيئة، عدد المزارعين 3 مزارعين،   تبدأ باسم عثمان أحمد عثمان ، وتنتهي باسم  أمنة محمد محمد كريشان.


وفي مركز الشيخ زويد عدد 55مزارعا في عدد4 قرى هي:

قرية الجورة  عدد المزارعين (8) مزارعين ، تبدأ باسم  مصطفي سالمان سليم الحوراوي  ، وتنتهي باسم صايحة سليمان حماد ملحوس.
 

وفي قرية  ( ابو الفيته ) مركز الشيخ زويد  عدد المزارعين 11 مزارعا  ، تبدأ باسم  عايش على غنام ابو قريبي ، وتنتهي باسم  احمد حسن مغنم غانم.

وقرية الشلاق ، عدد  (15) مزارعا
تبدأ باسم  رفيعه عيد سليمان ، وتنتهي باسم  حنان صالح حسين سلمي.


وفي قرية  الخروبة ، عدد المزارعين 21 مزارعا


تبدأ باسم  هبة محمد سالمان سلمي ، وتنتهي باسم أقطيفان سلمي هاني أبو هاني.

http://www.northsinai.gov.eg/moderyat/DispNews.aspx?ID=227

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سيناء المزارعين تعويضات العريش الشيخ زويد

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