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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثلاث آيات من القرآن رددها يوميا تجعل أبنائك في معية الله

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، إن كثيرا من الناس يشكون من أولادهم بأنهم أصبحوا لا يطاقون ويبحثون عن أي شيء يغير حالهم للأفضل.

وأضاف محمد أبو بكر، خلال برنامج سابق له ، أن هناك ثلاثة آيات فى القرآن من داوم عليها كل يوم فى الصباح سيرى عجبا فى سكينة أولاده وصلاحهم ويكونوا في معية الله وحفظه.

واستطرد أبو بكر قائلا: «سأقدم لكم هذه الهدية ووالله من حرص على قراءتهم كل يوم صباحا ربنا هيغير حال أولاده».

آيات ستغير حال أولادك للأفضل
ونوه الداعية الإسلامي أن هذه الآيات هى:

1- من سورة الأحقاف: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ۖ إني تبت إليك وإني من المسلمين».

2- من سورة الفرقان: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

3 - من سورة الشعراء: «رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم».

ونصح أبو بكر الآباء بحفظ هذه الآيات والحرص على قراءتها كل يوم فى الصباح وخلال شهر سيجدون تغيرا فى حال أولادهم.

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم رب لي صغيرهم وقو لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلمهم من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لهم يا غفار. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم، اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم، وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.

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أفضل دعاء لحفظ الأبناء مكتوب
ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان 
ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي .

اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة 
اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك 
ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين ، احفظهم من الشيطان الرجيم 
ربي ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار و التوكل عليك يا قادر يا جبار

اللهم إنك وهبت لي (( وقل أسماء البنات والأولاد )) من غير حول مني ولا قوة 
فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة 
اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر 
اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض 
اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم. 
 

أفضل دعاء لحفظ الأبناء مكتوب دعاء يحفظ الأبناء من كل شر آيات ستغير حال أولادك للأفضل الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي

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