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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بـ 4 ماكينات خياطة لتدريب الطالبات

دعم مدرسة البنات
دعم مدرسة البنات بأسيوط بـ 4 ماكينات خياطة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه لمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بـ 4 ماكينات خياطة لاستخدامها في التدريب العملي للطالبات، ودعم إمكانات المدرسة.

ووجه سعد الشكر لشركة مياه الشرب بأسيوط لمشاركتها المجتمعية ودعمها المدرسة بماكينة خياطة حديثة لمساعدة الطالبات في التدريبات العملية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بنزلة عبد اللاه بحي شرق، والتي التقى فيها المهندس علي الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، والدكتور مصطفى محمود، مدير إقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والمهندسة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب، والدكتور محمد المصطفى حميدة، مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبد اللطيف فضالة، رئيس حي شرق، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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كما وجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، ولقيادات الشركة بالمحافظة لمشاركتهم المجتمعية في دعم جهود التنمية والمساهمات المتكررة في دعم أنشطة المدارس المختلفة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا. 

وأشاد بجاهزية جميع قطاعات الشركة لمواجهة أية أزمات أو كوارث، خاصة في موسم الشتاء، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين.

وناشد جميع المؤسسات والجهات المشاركة المجتمعية في دعم مشروعات التنمية والمبادرات المجتمعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا، استكمالًا لدور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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