المقاومة الفلسطينية تعلن فشل التوغل العسكري الإسرائيلي.. ومفاجأة بشأن عدد قتـلى الاحتلال

قال قائد ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

وأوضح أن “قوات المقاومة فجرت آليات إسرائيلية عدة"، مضيفا: "مقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور”.

وأكد القائد الميداني في كتائب القسام، أن “عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال، أكبر مما يتم إعلانه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أن قوات المقاومة تشتبك الآن مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في بيت حانون بقطاع غزة.

كما أعلنت عن تدمير آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، متوغلة شرق حي الزيتون، في قطاع غزة بقذيفة “الياسين-105”.

وأمس، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن قوات المقاومة دمرت 22 آلية عسكرية إسرائيلية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

وأضاف أبو عبيدة: “تمكن سلاح البحرية من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية قبالة سواحل غزة، بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد”.