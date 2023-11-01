عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين بقطاع غزة من خلال معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ومن المقرر أن بخرج الأردنيين من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في  مصر، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل على مدار الساعة لضمان نقل المواطنيين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وأضاف القضاة أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وزارة الخارجية الأردنية معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من النائب العام لردع التعدي على الأراضي الزراعية

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

تل أبيب من الداخل .. فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

موضوعات متعلقة

الضفة الغربية قنبلة جديدة قد تنفجر بوجه الاحتلال

مظاهرات حاشدة في بريطانيا تدعم الفلسطينيين وتطالب بوقف المجازر الصهيونية.. فيديو

بسبب الإبادة وجرائم الحرب.. الغضب الشعبي الأمريكي يزداد ضد إدارة بايدن

نتنياهو يعترف بصعوية الحرب وبالخسائر المؤلمة.. تفاصيل

جيش الاحتلال: زيادة السفن الحربية بالبحر الأحمر وسنرد في الوقت الذي نقرره

تقدم الاحتلال في غزة مهمة صعبة ومعقدة.. والثمن باهظ| تحليل

تدخل واتهامات ضد بوليفيا.. صدمة لدى خارجية الاحتلال بعد قطع العلاقات معها

اعتقال طالب أمريكي هدد بقتل وتشويه كل الإسرائيليين

ترشيحاتنا

مشروع مصري - أوغندي ضخم لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى

وزير الري: نجري دراسات بحثية لتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة

أمي سابتني| فيديو مؤلم لفلسطينية من غزة.. وردة فعل مفاجأة لأخيها

أول تعليق من الرئيس الإيراني على مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

مصابة بقصور في الكلى.. قصة معاناة والدة مى عز الدين مع المرض|تفاصيل

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابدنا إلا رحمة الله.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية وسط بيتها المدمر بغزة

احترس منه.. فيروس خطير يستهدف الأطفال في فصل الشتاء

خطة جهنمية| ماذا فعل كولر لهزيمة صن داونز بأرض الفراعنة.. تفاصيل

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

فيديو

الذهب يفاجئ الجميع| انخفاض في الأسعار.. وخبر سار بشأن عيار 21

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ