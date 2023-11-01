بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين بقطاع غزة من خلال معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ومن المقرر أن بخرج الأردنيين من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في مصر، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل على مدار الساعة لضمان نقل المواطنيين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وأضاف القضاة أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.