خبير دولي: مشهد استقبال مصابي غزة يؤكد دور مصر في دعم فلسطين

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن صور عبور المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة أو انتظار وصول الجرحى والمصابين ومن ثم تستقبلهم سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات، تؤكد دور مصر الكبير في مساندة الأشقاء الفلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة وأنها لم تغلق المعبر أبدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن هذه المشاهد تؤكد أن مصر لم تدخر جهدًا ليلًا ونهارًا، ولم تغلق المعبر ولكن القصف الإسرائيلي من الطرف الآخر والتعنت الإسرائيلي هو السبب، موضحًا أن مصر على مر السنوات هي مع الفلسطينيين والشعب المصري والأشقاء في فلسطين جميعًا شعب واحد.

وأوضح أن مصر دائمًا مع القضية الفلسطينية في كل الأوقات، إذ جرى عقد قمة القاهرة للسلام كان هدفه التصدي الفوري لهذه الحرب، وتلعب دور على مستوى تقديم المساعدات أو على مستوى آخر وهو استراتيجي من خلال ضرورة حل هذه القضية الفلسطينية، متابعًا: «من يتهم مصر من التقصير يعاني قصر النظر، ولا يرى الدور المصري التي تعلبه مصر، لأنها دولة ولها تاريخ حافل عسكري وسياسي واستراتيجي».