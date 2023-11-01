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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل ساعات على مواجهة صن داونز.. إمام عاشور يشارك صورة على إنستجرام

صدى البلد

شارك أمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة، عبر ستوري حسابه على إنستجرام. 

وظهر عاشور في مران الفريق؛ استعدادا للقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي. 

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بفارق هدفين؛ من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع لمباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

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