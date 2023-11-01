بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها احد الحفلات، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وجذابة.

سعر إطلالة بلقيس فتحي

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويل باللون الكحلي اللامع بكتف وكتف مكشوف، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها.

وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة .

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ناعمة، واختارت اللون الأحمر الناري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف بلقيس فتحي في ارتداء الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين ناعمين واسورة وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

بلقيس فتحي