الإمارات والأردن يطالبان بتحرك دولي لوقف التصعيد العسكري في غزة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وشددا على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الإنساني الدولي وضمان إيصال المساعدات الإغاثية وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.







وأكد رئيس الامارات وملك الأردن على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

