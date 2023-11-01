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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة حياة أو موت.. الأونروا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

مآسي مروعة في مستشفيات
مآسي مروعة في مستشفيات غزة

وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونرا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين"، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.
ذكرت الوزارة ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.
يأتي ذلك فيما رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. وجددت المنظمة دعوتها إلى "الوصول العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية - بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية - إلى وفي جميع أنحاء القطاع".  
 

إطلاق النار الأمم المتحدة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي

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