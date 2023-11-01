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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول 11 مصابا من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج

مستشفى العريش
مستشفى العريش

أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن 11 مصابا من الجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا اليوم من قطاع غزة لمعبر رفح البري وصلوا إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

كانت الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، للحصول على العلاج في مصر، وصلت اليوم إلى مستشفيات شمال سيناء، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصرية المصابين، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

وأجرى فريق طبى متخصص متواجد بمعبر رفح من الجانب المصري، الكشف الطبى على الجرحى القادمين، وتوجيه سيارات إسعاف لنقلهم تباعا لمستشفيات العريش والشيخ زويد، وتم استقبال الجرحى ونقلهم تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة.

وأعلنت مستشفى العريش العام، توفير توفير أسرة جاهزة للجرحى، وإخلاء دور كامل وتخصصية لاستقبال الجرحى، ومتابعة كل ما يلزمهم من الرعاية الصحية.
https://www.youtube.com/live/AyrttrBbwfE?feature=shared

الجرحى الفلسطينيين الفلسطينيين مستشفي العريش قناة إكسترا نيوز العريش

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