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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي سفير الأرجنتين في مصر لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سفير دولة الارجنتين لدي مصر السيد جونزالو أوريولابيتا وذلك لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك. 


رحب المحافظ بالسفير مثمّناً زيارته لمحافظة الجيزة مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطوراً كبيراً علي مستوي العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.


كما أهدي اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسيد السفير جونزالو أوريولابيتا. 


ومن جانبه وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أطار السعي نحو اقامة علاقات اكثر عمقاً  مع الجيزة .

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