محافظ الجيزة يلتقي سفير الأرجنتين في مصر لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سفير دولة الارجنتين لدي مصر السيد جونزالو أوريولابيتا وذلك لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.



رحب المحافظ بالسفير مثمّناً زيارته لمحافظة الجيزة مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطوراً كبيراً علي مستوي العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.



كما أهدي اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسيد السفير جونزالو أوريولابيتا.



ومن جانبه وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أطار السعي نحو اقامة علاقات اكثر عمقاً مع الجيزة .