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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنته مداريّة وشّها | ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهد

محمد رمضان وابنته
محمد رمضان وابنته

أثارت ابنة الفنان محمد رمضان الجدل بنشرها عدة صور تكشف عنها لأول مرة مع والدها وظهر من خلالها وهو يرتدي قميص شبك صادمًا.

أغنية كأس الأمم

يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

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أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :"اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".

يذكر أن وجه الفنان محمد رمضان رسالة  للإحتلال الإسرائيلي بعد أن حثوا شعبهم على عدم متابعة أعماله، وذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع X.

وقال رمضان فى الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين.

واستكمل محمد رمضان حديثه ، قائلاً: أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة".

ابنة محمد رمضان أغنية جديدة الأغنية الرسمية الأمم الأفريقية المهن التمثيلية الفنان محمد رمضان

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