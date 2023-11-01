جامعة حلوان: نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و متطلبات العصر .

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن ذلك التطوير من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

و اوضح أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية ، وذالك عن طريق دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و العمل علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

وقد أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة فى كلية التربية الرياضية بالهرم، واستقبله الدكتور وليد عبد الرازق عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، حث الدكتور قنديل على ضرورة سرعة إشهار نادي جامعة حلوان، والذي يسهم فى تبني الفرق الرياضية، كما أكد على أهمية التعليم التبادلي، وفي ضوء اهتمام الدولة بالرياضة، طالب بسرعة إطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" بكليات التربية الرياضية.

وخلال الزيارة أكد رئيس جامعة حلوان على أهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية، كما تحدث عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، وذلك لعمل جامعة افتراضية أونلاين مرتبطة ببنك المعرفة المصري، كما تسعى الجامعة لعمل تطبيق للطالب يستطيع من خلاله الاستفادة بالخدمات الأكاديمية وكذلك الترفيهية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تسعى للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تبني أحدث التقنيات وبناء شراكات ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أيضًا كلية الفنون التطبيقية، وكان فى استقباله الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، حيث قام بجولة شملت معامل وورش الكلية وقاعات التدريس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال زيارته للكلية، حث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال كل الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما شدد على أهمية طباعة جميع الرسائل العلمية وأبحاث الترقية بمطابع الكلية، تمهيدا لتولي الكلية كافة مطبوعات الجامعة.

وأكد أن الجامعة تسعى لدعم الكليات التطبيقية وتطوير منظومتها، لمواكبة التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل من المهارات، من خلال تجهيز المعامل وتفعيل الشراكات مع الصناعة.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولات التفقد، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، أمناء الجامعة المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتمت التجربة تحت إشراف الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وتم إخلاء المبنيين بنجاح وفقاً لخطط الطوارئ الموضوعة، حيث تم إخلاء الطالبات والموظفات في الوقت المحدد، بفضل التنسيق الكامل والإشراف من قبل الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، الاستاذة مرفت انعم مدير إدارة الطالبات.

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان، عن استكمال تجربة الإخلاء في الأيام القادمة لمباني 12 و 18 بالمدينة الجامعية للطلاب.

ويؤكد حرص إدارة الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية لكافة مباني المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، حيث أن هذه التجارب تشمل جميع المباني على مدار العام الدراسي، بمشاركة الطلاب والعاملين، حرصاً على سلامتهم وأمنهم داخل أسوار الجامعة.

وتأتي هذه التجربة في إطار الاستعدادات والتدريبات الدورية التي تجريها إدارة المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشاد الطلاب بنجاح التجربة التي تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة الكوارث، مما يعزز الشعور بالأمان والسلامة لدى الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.