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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة وأهمية الحفاظ على الرُقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض هيبة الدولة على أراضيها،  تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية  بالإستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذه الحملات تُعد مُهمة قومية للحفاظ على الثروة الزراعية.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها "محافظ القليوبية" اليوم لمُتابعة أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر .
وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٧) حالات على مساحة ١٣ قيراط و ٤سهم، كما تم رصد قطعة أرض على مساحة ٩قيراط بقرية القشيش تم تبويرها وبها تشوينات مواد بناء، وعلى الفور أصدر "المحافظ" تعليماته بمصادرة اللودر والقلاب المُستخدمين في الأرض ، كما تم مصادرة 7 طن أسمنت، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر تبوير وتشوين مواد بناء بقرية القشيش مركز شبين القناطر وتنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضية مسلحات وقواعد مسلحات وأعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي.
وصرحَّ "محافظ القليوبية" أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول .
والجدير بالذكر أن ماتم إزالته خلال يومين بنطاق المحافظة عدد (٧٤) حالة على مساحة (٣فدان و ٢٠قيراط  و١٤سهم)، هذا وتنوعت الإزالات مابين أعمدة خرسانية وتعديات بتشوين مواد بناء على الأراضي الزراعية والبناء عليها وأسوار وحوائط سويسي.
وشددَّ "الهجان" على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديرية الزراعة وحماية الأراضي الزراعية وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف، بضرورة التنسيق الدائِم والمُستمر مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون للتعامل الفوري مع جميع صورالتعديات، بالإضافة إلى إستمرار المُتابعة الدائِمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أوحالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، مؤكداً عدم السماح بأى تقاعُس أو تهاون في هذا الملف،  كما شددَّ على تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة  لأي شكل من أشكال التعديات مع التشديد أيضاً بالمرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية، مع إعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي لجميع الإزالات التي تُنفذ على أرض المحافظة، لافتاً إلى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومي سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة إقتصادياً وتنموياً وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

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