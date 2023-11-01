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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يوجه بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة بضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن موجها رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف. 

جاء خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ،اليوم الأربعاء ، مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف .

وكلف المحافظ - وفقا لبيان - بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

وأكد فودة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات ، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدى فى المهد موجهاً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

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