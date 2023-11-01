بسبب الناموس.. اندلاع حريق في شقة سكنية بالخانكة بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة شارع الوحدة بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة ، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق، كما تمت أعمال التبريد بالمكان لمنع نشوب الحريق مرة أخرى وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسباب نشوبه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة شارع الوحدة بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة شارع الوحدة بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وكشفت التحريات، أن الحريق نشب نتيجة قيام أحد سكان العقار بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتخلص من الناموس وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.