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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طمعانين في فلوسه.. تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها في منطقة البدرشين، لجلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8228 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2805 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "دينا. ع" 22 سنة ربة منزل وعشيقها "محمد. ع" (23 سنة) عامل، قاما بقتل محمد عبد النبي للتخلص منه والاستيلاء على أمواله بعد وفاته.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين جمعتهم علاقة غير شرعية، قررا على إثرها التخلص من زوجها للعيش في أمان واستقرار وخططا لذلك بأن فتحت المتهمة باب المسكن لعشيقها عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول حجرة نومه وضربه بماسورة حديدية وعندما قاوم تدخلت المتهمة وحقنته بفمه بالعقار المهدئ لأضعاف مقاومته، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته

سيدة وعشيقها محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة ربة منزل انهاء حياة زوجها البدرشين

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