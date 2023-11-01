خطر على الحياة .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فيتامين د

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا جديدا عن فيتامين د.

وقال شعبان في منشوره " ڤيتامين دال أقل من ٢٥ نانو مول/ لتر قد يكون خطرا على الحياة

ولازم تعويض النقص في ڤيتامين دال والمثالي فوق ال ٥٠ وفقًا لدراسة بريطانية حديثة".

وأشار شعبان في منشور سابق ان فيتامين د الحقيقة هو أقرب إلي الهرمون لأنه يتم تصنيعه في الجلد من الكولسترول بتحفيز من أشعة الشمس.

وتابع: لو أتيح التعرض للشمس بفترات كافية ليس الوجه واليدين فقط لكن مساحة أكبر من الجلد (الشمس مفيدة وضارة) مع احتواء الطعام علي البيض والألبان والأسماك لما كانت ثمة حاجة لتناول المستحضرات الفيتامينية.

وأضاف أن المعدل المناسب لا يقل عن ٣٠ نانو جرام في الملليليتر.. وحديثا بعض الدراسات تهدف للوصول إلي معدل ٥٠ نانو جرام في الملليليتر ولابد من التحليل في معمل موثوق به لأن معدلات الخطأ في قياسه واردة جداً.. والأشخاص الأكثر عرضة لنقص ڤيتامين دي الأطفال وكبار السن ومن يعانون من مشاكل في المعدة أو الكلي تؤثر على مستوى فيتامين د.