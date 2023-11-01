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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العلم الفلسطيني يزين مدرجات الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. صور

صدى البلد

احتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز التي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

 

وحملت جماهير الأهلي أعلام فلسطين دعماً للأشقاء في غزة.

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الأهلي يرتدي الزي التقليدي

 

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا.
 

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جماهير الأهلي الأهلى استاد القاهرة صن داونز بطولة الدوري الأفريقي أعلام فلسطين غزة

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